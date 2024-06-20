عاجل.. رابطة الأندية تكشف مفاجأة بشأن توقيع عقوبة على جوميز وزيزو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية عن مفاجأة تتعلق بتوقيع عقوبات على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز وأحمد سيد زيزو، بسبب ما بدر منهما خلال الفترة الماضية في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن مسابقة دوري نايل للمحترفين.

رابطة الأندية: سيتم الإعلان عن عقوبات جوميز وزيزو عقب نهاية الجولة

أكد مصدر أنه سيتم توقيع عقوبات على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو، وقد تمت مناقشة هذا الأمر خلال الساعات الماضية، وسيتم الإعلان عن العقوبات عقب انتهاء الجولة الحالية.

وأضاف المصدر أن العقوبات تصدر عادةً بعد انتهاء الجولة، وهذا ما سيحدث في حالة جوميز وما وقع بينه وبين الحكم الرابع عاطف حسين خلال مباراة المصري البورسعيدي، وكذلك ما نشره زيزو عبر حساباته الشخصية سيتم الإعلان عن هذه العقوبات فور انتهاء الجولة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى الهزيمة أمام نادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.