بيرسي تاو يضع شرط مثير للرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطًا خاصًا للموافقة على الرحيل من المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والانضمام إلى صفوف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الموسم المقبل.

موسيماني شرط بيرسي تاو للرحيل عن الأهلي

وفقًا لما ذكرته صحيفة «The South African» الجنوب أفريقية، اشترط بيرسي تاو أن يتولى بيتسو موسيماني مسئولية القيادة الفنية لنادي كايزر تشيفز خلال الفترة المقبلة ليوافق على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وأضافت الصحيفة أن بيرسي تاو يرغب في تحديد مستقبله خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي، خاصة في ظل خروجه من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي فضل مشاركة حسين الشحات أو رضا سليم بدلًا منه.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة قوية، من المتوقع أن تبعده عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.