نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقابل 600 ألف دولار.. محمد عواد يتلقى عرضًا مغريًا من دوري "مفاجأة" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بعد مشاهدته مع زميله حسام عبد المجيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

عرض إيراني لمحمد عواد

كشف مصدر مقرب من محمد عواد في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" عن عرض مفاجئ تلقاه حارس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن محمد عواد تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية للانتقال إليه بنهاية الموسم الجاري مقابل 600 ألف دولار بالموسم الواحد.

وأكد المصدر أن محمد عواد يمتلك ثلاثة عروض من الدوري المصري بالإضافة إلى عرضًا من أحد أندية دوري الدرجة الثانية السعودي.

وينتهي عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري حيث أصبح اللاعب حرًا للتوقيع لأي نادي خلال الموسم الحالي.

من الجدير بالذكر أن عبد الواحد كان قد أعلن إيقاف محمد عواد حارس مرمى الزمالك لحين التحقيق معه في واقعة حسام عبد المجيد بالإضافة إلى خصم قيمة ربع عقد اللاعب مع النادي الأبيض.