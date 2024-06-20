نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة صربيا وسلوفينيا في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب صربيا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب سلوفينيا، مساء اليوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة صربيا ضد سلوفينيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة سلوفينيا وصربيا عصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أليانز أرينا.

مجموعة منتخب صربيا في كأس أمم أوروبا

ويقع منتخب صربيا في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024؛ مع كلا من منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا.

القنوات الناقلة لمباراة سلوفينيا وصربيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة سلوفينيا وصربيا عبر قناة beIN Sports Max 2.