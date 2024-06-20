نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الأربعاء، إخطارًا للاتحاد المصري يفيد بإيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر على المستويين المحلي والدولي بدءًا من اليوم 19 يونيو 2024، تنفيذًا لقرار المحكمة الرياضية الدولية الصادر في 28 مايو الماضي.

تفاصيل القرار والعقوبات المالية

وأوضح مصدر أن المحكمة الرياضية الدولية قررت في 28 مايو تأييد قرارات لجنة فض المنازعات في "فيفا"، التي قضت بسداد فيوتشر مبلغ 41،660 دولارًا و50 ألف جنيه مصري كأجور للاعبه السابق مروان صحراوي، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5%.

تعويضات إضافية

كما يجب على نادي فيوتشر دفع المبالغ التالية:

813 ألف دولار و370 ألف جنيه كتعويض لمروان صحراوي عن مخالفة العقد في 4 سبتمبر 2022، مع فائدة سنوية بنسبة 5% تبدأ من تاريخ فسخ التعاقد "4 سبتمبر 2022" وحتى تاريخ السداد الفعلي.

مساهمة قدرها 4 آلاف فرنك سويسري لتغطية الرسوم القانونية والنفقات الأخرى التي تكبدها اللاعب فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الحالية.

تكاليف التحكيم، التي ستحددها وتقدمها الأطراف المحكمة الرياضية الدولية، ستكون بنسبة 90% على نادي فيوتشر و10% على مروان صحراوي.

يُذكر أن لجنة فض المنازعات في فيفا كانت قد أصدرت هذه الغرامات المالية في 11 مايو 2023، ثم قامت إدارة فيوتشر السابقة بالاستئناف عليها في 26 يونيو 2023، وتم عقد عدة جلسات حتى تم الحكم فيها من قبل المحكمة الرياضية الدولية في 28 مايو 2024.

تعاقدت إدارة نادي فيوتشر السابقة مع مروان صحراوي لمدة 4 مواسم في 29 يناير 2022، قبل إنهاء التعاقد في 4 سبتمبر 2022. لعب مروان صحراوي مع نادي مودرن فيوتشر 13 مباراة فقط بمجموع 748 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.