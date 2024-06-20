نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء التحرك لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ويتواجد الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

وقال مصدر أن اتحاد الكرة قام بمراسلة عدة دول أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك. وأضاف المصدر أنه في حال عدم توفر طاقم تحكيم أوروبي، سيتم التوجه إلى اختيار طاقم من أمريكا الجنوبية.

وكان الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو هو آخر حكم أجنبي قاد القمة في نهائي كأس مصر الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية. وقام الحكم المصري إبراهيم نور الدين بإدارة لقاء الدور الأول بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية، والزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، قبل القمة المنتظرة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء.