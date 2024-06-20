نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 20- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، ويعد أبرزهم مواجهات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في يورو 2024

سلوفينيا ضد صربيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports Max 1.

إنجلترا ضد الدنمارك، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports Max 2.

إسبانيا ضد إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports Max 1.

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الصفاقسي ضد الترجي الرياضي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي على قناة الكأس 2.

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

إنتر ميامي ضد كولومبوس كرو، في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ عبر قناة Apple TV.