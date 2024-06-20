نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 20- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عدد كبير من عشاق كرة القدم، مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-6-2024، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس أمم أوروبا يورو 2024

سلوفينيا ضد صربيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports Max 1.

إنجلترا ضد الدنمارك، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports Max 2.

إسبانيا ضد إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports Max 1.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.