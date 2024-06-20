نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مع نظيره كندا صباح غد الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب "مرسيدس بنز"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى برفقة منتخبات كندا، بيرو، تشيلي.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تبدأ أحداث مباراة الأرجنتين ضد كندا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد كندا صباح غد الجمعة، عبر قنواتها.