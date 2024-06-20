نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة إنجلترا والدنمارك اليوم في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيتولى مسؤولية المباراة المرتقبة مساء يوم الخميس بين منتخبي إنجلترا والدنمارك.

ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "دوتش بانك بارك".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة، والتي تضم كذلك كل من صربيا وسلوفينيا، حيث سيلتقيان في مباراة تسبق لقاء إنجلترا والدنمارك، اليوم.

حكم مباراة إنجلترا والدنمارك اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: البرتغالي أرتور سواريس دياس.

حكم مساعد أول: البرتغالي باولو سواريز.

حكم مساعد ثانِ: البرتغالي بيدرو ريبيرو بور.

حكم رابع: الأوكراني ميكولا بالاكين.

حكم تقنية الفيديو: البرتغالي تياجو مارتينز.