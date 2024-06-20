نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيتولى مسؤولية المباراة المرتقبة مساء اليوم الخميس بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا.

ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلتينس أرينا".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية، والتي تضم كذلك كل من كرواتيا وألبانيا، والتي إنتهت مواجهتهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

حكم مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: السلوفيني سلافكو فينشيتش.

حكم مساعد أول: السلوفيني توماز كلاننيك.

حكم مساعد ثانِ: السلوفيني أندراز كوفاتشيتش.

حكم رابع: الفرنسي كليمان توربين.

حكم تقنية الفيديو: السلوفيني كاجتازوفيتش.