نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إسبانيا يصف مواجهة إيطاليا اليوم بـ "النهائي المبكر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، أن مواجهة إيطاليا حامل لقب بطولة أمم أوروبا 2020، ستكون مباراة حاسمة وبمثابة نهائي مبكر.

تصريحات مدرب إسبانيا عن مواجهة إيطاليا

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء): «إنها أهم مباراة في البطولة حتى الآن».

ويلعب منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في الجولة الثانية بدور المجموعات اليوم الخميس، وقد حققا الفوز في الجولة الاولى، ويضمن الفوز تأهل أحدهما لدور الـ.16.

وأشار المدرب الإسباني «الفريقان متشابهان في جوانب عديدة، لذا ستكون مباراة صعبة وعلى أعلى مستوى، ونتطلع إليها».

وواصل «بإمكاننا التحسن، ويجب أن نتسم بالتواضع، وأن نحاول دائما التطور ومواصلة المنافسة».

وأشار دي لا فوينتي «إنه سباق مسافات طويلة، وأعرف جيدا قدرات المنتخبات المشاركة بعد متابعة مبارياتهم في التصفيات».

وأختتم تصريحاته «لذا فإن ننعرف جيدا قدرات منتخبات مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا».