ميسي يقود تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام كندا في كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كندا صباح غد الجمعة 21-6-2024 على ملعب "مرسيدس بنز" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأرجنتين ضد كندا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة كندا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تيافكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد كندا صباح غد الجمعة، عبر قنواتها.