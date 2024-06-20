نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم الأوروبية في معرفة ترتيب مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية ترتيب مجموعات كأس أمم أوروبا قبل انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الجولة الثانية من دور المجموعات باليورو 2024.

ويعد المنتخب الألماني هو أولى المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بعد صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى

1- ألمانيا: 6 نقاط.

2- سويسرا: 4 نقاط.

3- إسكتلندا: نقطة واحدة.

4- المجر: 0 نقاط.

المجموعة الثانية

1- إسبانيا: 3 نقاط.

2- إيطاليا: 3 نقاط.

3- ألبانيا: نقطة واحدة.

4- كرواتيا: نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 3 نقاط

2- سلوفينيا: نقطة واحدة

3- الدنمارك: نقطة واحدة.

4- صربيا: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- هولندا: 3 نقاط.

2- فرنسا: 3 نقاط.

3- بولندا: 0 نقاط.

4- النمسا: 0 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- رومانيا: 3 نقاط.

2- سلوفاكيا: 3 نقاط.

3- بلجيكا: 0 نقاط.

4- أوكرانيا: 0 نقاط.

المجموعة السادسة

1- تركيا: 3 نقاط.

2- البرتغال: 3 نقاط.

3- التشيك: 0 نقاط.

4- جورجيا: 0 نقاط.