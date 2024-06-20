نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

وفي سياق ذلك، فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباراة التي تحظى باهتمام الجمهور.

موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا مع إيطاليا مساء اليوم، الخميس والموافق 20 يونيو، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإيطاليا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا

وستنقل مباراة إسبانيا ضد إيطاليا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وخصصت قناة bein sports max 1 بتعليق علي الكعبي.