نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام إيطاليا في بطولة أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام إيطاليا في بطولة أوروبا يورو 2024.

وحرصًا منا نحن فريق عمل موقع دوت الخليج الرياضي، فقد قمنا بكتابة تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد إيطاليا في بطولة أممم أوروبا لهذه النسخة 2024 والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

وتقام مباراة إسبانيا ضد إيطاليا مساء اليوم الخميس الموافق العشرون من يونيو عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد إيطاليا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لمنتخب إسبانيا “لويس دي لا فوينتي” لقاء فريقه أمام كرواتيا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفـاع: أليكس جريمالدو – روبن لي نورماند – ناتشو فيرنانديز – داني كارفخال.

خط الوسط: فابيان رويز – مارتن زوباميندي – بيدري.

خط الهجوم: ألفارو موراتا – فيران توريس – لامين يامال.