عاجل.. تركي آل الشيخ ينعي مشجعتي الأهلي ويدعو أسرتيهم لأداء العمرة

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أحمد جودة - القاهرة - نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح، بعد مصرعهما في حادث أليم أمام إستاد برج العرب عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

تركي آل الشيخ ينعي مشجعتي الأهلي

وقال “آل الشيخ” عبر صفحته الشخصية ب "فيس بوك":" خالص عزائي لأسرتي الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صالح مشجعتي النادي الأهلي بعدما وافتهما المنية بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته".

وأضاف:" أتقدم بدعوة لأهالي الأسرتين لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة والتنسيق في ذلك مع الأخ إبراهيم فائق، رحم الله الفقيدتين وألهم أهلهما الصبر والسلوان".

ولفظت نورهان ناصر ونرجس صلاح، مشجعي النادي الأهلي، أنفاسهما الأخيرة عقب وصولهما لمستشفى العامرية العام بالإسكندرية، بعد أن صدمتهما سيارة أمام إستاد برج العرب.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم سيارة ومصابين أمام استاد برج العرب عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد.

وتوجهت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف وتبين اصطدام سيارة مسرعة بفتاتين من مشجعي النادي الأهلي أمام الاستاد، جرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام وفور وصولهم لفظتا أنفاسهما الأخيرة.