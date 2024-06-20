نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يزن النعيمات يرد على حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأردني يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني والأهلي القطري، عن حقيقة مفاوضات انتقاله للنادي الأهلي، بالموسم الجديد.

يزن النعيمات يرد على حقيقة مفاوضات الأهلي

وقال يزن النعيمات في بيان عبر "ستوري" بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي".

وتابع نجم منتخب الأردن في تصريحاته: "أي شيء لا يصدر مني شخصيًا أو عبر صفحاتي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه".

واختتم في حديثه: "أي شيء رسمي سوف أعلنه عبر صفحاتي الرسمية، شكرًا لكم احبتي دمتم بخير لا تنسوني من دعواتكم".