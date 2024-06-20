نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزية المستشار تركي آل الشيخ لأسرتي نورهان ناصر ونرجس صالح بعد الحادث المؤسف في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اليوم الخميس العزاء إلى أسرتي نورهان ناصر ونرجس صالح، مشجعتي النادي الأهلي، اللتين توفيتا بعد أن صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء مباراة فريقهم المفضل ضد الاتحاد.

أعرب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن خالص تعازيه قائلًا: "خالص عزائي لأسرتي نورهان ناصر ونرجس صالح، مشجعتي النادي الأهلي، بعدما وافتهما المنية بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد. ندعو المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته."

وأضاف: "أتقدم بدعوة لأهالي الأسرتين لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، ونحن في تنسيق ذلك مع الأخ إبراهيم فائق. رحم الله الفقيدتين وألهم أهلهما الصبر والسلوان."

توفيت نورهان ناصر ونرجس صالح بعد أن صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بعد انتهاء مباراة كرة القدم، وقد تم نقل جثمانيهما إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية. تم القبض على السائق المتسبب في الحادث وأُمر بإجراء تحليل له لتحديد ما إذا كان قاد تحت تأثير المخدرات.

نيابة العامرية ثان الجزئية قامت بفتح تحقيق موسع بإشراف المستشار أحمد ياسر لتحديد أسباب الحادث، وقامت بالتحفظ على كاميرات المراقبة للكشف التفاصيل الدقيقة للحادث، كما تم ندب خبراء الأدلة الجنائية للمساعدة في جمع الأدلة من موقع الحادث.

يبرز هذا الحادث الأليم أهمية إجراءات السلامة على الطرق وتوفير الإضاءة الكافية للمشاة، ويعد دعوة لضرورة تعزيز الحملات التوعوية وتحسين بنية الطرق للحد من حوادث المرور المأساوية.