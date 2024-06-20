نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في كأس أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي، تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في كأس أوروبا يورو والذي يهتم به الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم بصفة عامة والكرة الأوروبية بصفة خاصة نحو ملعب فيلتينز أرينا، الذي يحتضن مباراة إيطاليا وإسبانيا، من أجل مشاهدة المباراة المرتقبة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة إيطاليًا أمام إسبانيا، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري، دي ماركو، جيونالي، باستوني.

خط الوسط: برايان كريستانتي، بيليجريني،باريلا، جورجينيو.

خط الهجوم: فرتسيتي، سكاماكا، فيديريكو كييزا.