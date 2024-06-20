القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره كندا وذلك في الجولة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2024.

واستعد حامل اللقب منتخب الأرجنتين من أجل الدفاع عن لقبه بمباريات ودية أبرزها الفوز على حساب غواتيمالا بنتيجة 4-1.

واستطاعت الارجنتين تحقيق اللقب برصيد 15 مرة ليكون بجانب منتخب الأوروغواي أكثر المنتخبات التي استطاعت الظفر باللقب.

موعد مباراة الأرجنتين أمام كندا في كوبا أمريكا

تنطلق صافرة بداية المباراة من مدينة أتالانتا الأمريكية عند الثالثة صباح صباح الجمعة الموافقة 21 يونيو 2024. بتوقيت مكة المكرمة ومصر.

ويستقبل مرسيدس بنز المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين أمام كندا في كوبا أمريكا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.