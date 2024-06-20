نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم، لافتتاحية بطولة كوبا أمريكا والتي ستنطلق في العشرون من يونيو الحالي.

وتستمر بطولة كوبا أمريكا حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبا وذلك في نسختها الـ48.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، مباراة الأرجنتين وكندا في افتتاح منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث يخوض حامل اللقب مواجهة قوية في ضربة بداية النسخة الحالية.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد الجولة الافتتاحية من البطولة والتي جاءت كالاتي:-

موعد مباراة افتتاحية كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين ضد كندا

الجمعة 21 يونيو - الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة.

السبت 22 يونيو

بيرو ضد تشيلي - الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الأحد 23 يونيو

الإكوادور ضد فنزويلا - الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة.

المكسيك ضد جامايكا- 4 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الإثنين 24 يونيو

الولايات المتحدة ضد بوليفيا - الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أوروجواي ضد بنما - الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 25 يونيو

كولومبيا ضد باراجواي - الساعة 1 صباحًا بتوقيت القاهرة.

البرازيل ضد كوستاريكا - الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا

وتنقل المبارايات عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.