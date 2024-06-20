نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي أمم أوروبا بعد الجولة الأولى من يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت رسميا الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا 2024 أمس والتي شهدت مواجهات مثيرة أبرزها مواجهة البانيا وكرواتيا.

وشهدت الجولة الأولى نتائج مثيرة وكبيرة رغم غياب بعض النجوم عن التسجيل مثل كريستيانو رونالدو وكليان مبابي.

ترتيب هدافي يورو 2024

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الهدافين مع نهاية الجولة الأولى من البطولة.

1 جمال موسيالا - ألمانيا 2

=2 كاي هافيرتس - ألمانيا 1

=2 فابيان رويز - إسبانيا 1

=2 ميشيل أيبشير - سويسرا 1

=2 جود بيلينجهام - إنجلترا 1

=2 أردا جولر - تركيا 1

=2 فلوريان فيرتس - ألمانيا 1

=2 فوت فيجورست - هولندا 1

=2 كودي جاكبو - هولندا 1

=2 فرانشيسكو كونسيساو - البرتغال 1

=2 ميرت مولدر - تركيا 1

=2 كريستيان إريكسن - الدنمارك 1

=2 إيمري تشان - ألمانيا 1

=2 نيكولاس فولكروج - ألمانيا 1

ومازالت المنافسة في الجولة الثانية قوية وذلك من أجل احراز اللقب الغالي في البطولة التي تقام حتى 14 يوليو المقبل في ألمانيا.