إنتر ميامي يفوز على كولومبوس كرو بـ الدوري الأمريكي في غياب ميسي وسواريز

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي فوزًا مثيرًا على حساب كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الدوري الأمريكي. أقيمت المباراة صباح اليوم، الخميس، على ملعب "Chase" بحضور 19 ألف متفرج.

إنتر ميامي يفوز على كولومبوس كرو بـ الدوري الأمريكي

غاب عن المواجهة ثنائي إنتر ميامي الهجومي ليونيل ميسي ولويس سواريز، بسبب تواجدهما مع منتخبي الأرجنتين وأوروجواي استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2024.

من المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا صباح الغد، الجمعة، بمباراة افتتاحية بين الأرجنتين وكندا، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهدت المباراة تواجد الثنائي الإسباني السابق في نادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كأساسيين.

سجل إيان فراي هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة العاشرة، وأضاف ليوناردو كامبانا الهدف الثاني في الدقيقة 21. قلص كوتشو هيرنانديز الفارق لصالح كولومبوس كرو بتسجيله هدفًا في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

بهذا الفوز، يواصل إنتر ميامي تصدره لجدول ترتيب الدوري الأمريكي في المنطقة الشرقية برصيد 41 نقطة.