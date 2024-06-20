تصنيف فيفا لـ شهر يونيو 2024.. تقدم البرازيل وتراجع إنجلترا وإيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، الخميس، عن تصنيف المنتخبات لشهر يونيو 2024، حيث استمر منتخب الأرجنتين في الصدارة. يحتفظ منتخب الأرجنتين بهذا المركز منذ ديسمبر 2022 بعد فوزه بكأس العالم في قطر، ولا يزال منتخب فرنسا يحتل المركز الثاني.

تصنيف فيفا لـ شهر يونيو 2024

شهد التصنيف العالمي لهذا الشهر تقدم منتخب البرازيل مركزًا ليحتل المرتبة الرابعة، بينما تراجعت منتخبات إنجلترا وإيطاليا في الترتيب.

بقيت منتخبات بلجيكا، البرتغال، هولندا، وإسبانيا ثابتة في مراكزها ضمن التصنيف الشهري المعلن من الفيفا.

تقدمت أوروجواي مركزًا لتصل إلى المرتبة الرابعة عشرة، فيما تحتل ألمانيا المركز السادس عشر. تقدمت اليابان إلى المركز السابع عشر، وتراجعت السنغال مركزًا لتحتل المرتبة الثامنة عشرة.

تصنيف الفيفا لشهر يونيو 2024: