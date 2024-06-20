عاجل.. مركز مصر عالميًا وإفريقيا في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر يونيو 2024، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شهدت منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

مركز مصر عالميًا وإفريقيا في تصنيف فيفا

حقق منتخب مصر انتصارًا هامًا في الجولة الثالثة على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، كما تعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى.

في التصنيف الجديد للفيفا، جاء منتخب مصر في المرتبة الثالثة على مستوى قارة إفريقيا، وتقدم عالميًا من المركز الـ 37 إلى المركز الـ 36.

حافظ منتخب المغرب على تصدره لترتيب منتخبات قارة إفريقيا، متقدمًا مركزًا واحدًا في الترتيب العالمي ليصبح في المركز الـ 12 بدلًا من الـ 13.

ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024:

المغرب - الأول إفريقيًا والـ12 عالميًا، 1669.44 نقطة.

السنغال - الثاني إفريقيًا والـ18 عالميًا، 1623.34 نقطة.

مصر - الثالث إفريقيًا والـ36 عالميًا، 1502.34 نقطة.

كوت ديفوار - الرابع إفريقيًا والـ37 عالميًا، 1499.69 نقطة.

نيجيريا - الخامس إفريقيًا والـ38 عالميًا، 1498.93 نقطة.

تونس - السادس إفريقيًا والـ41 عالميًا، 1494.06 نقطة.

الجزائر - السابع إفريقيًا والـ44 عالميًا، 1474.13 نقطة.

الكاميرون - الثامن إفريقيًا والـ49 عالميًا، 1458.47 نقطة.

مالي - التاسع إفريقيًا والـ50 عالميًا، 1456.74 نقطة.

جنوب إفريقيا - العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، 1416.66 نقطة.