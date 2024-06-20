نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. يزن النعيمات يرد على مفاوضات الأهلي وموقف الزمالك من القمة.. عرض مفاجئ لـ عواد ومركز مصر في تصنيف فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 20-6-2024 في السطور التالية:

يزن النعيمات يرد على مفاوضات الأهلي

تحدث الأردني يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني والأهلي القطري، عن حقيقة مفاوضات انتقاله للنادي الأهلي، بالموسم الجديد.

وقال يزن النعيمات في بيان عبر "ستوري" بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بالنسبة للكلام المتداول عني بالسوشيال ميديا من متطلبات مالية وغير ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدي وكيل أعمال رسمي".

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موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري

كشف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض من خوض مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري.

وأوضح حسام المندوه في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتراجع عن مطالبه المعلنة بشأن بطولة الدوري المصري.

وأكد حسام المندوه أن مباراة فاركو المقبله ستكون الأخيرة للفريق الأبيض مشيرا إلى أن الفريق لن يستكمل بقية الفرق مبارياتها المؤجله.

وعن الأخبار المتداولة بشأن موافقة مجلس إدارة الزمالك على خوض مباراة الأهلي بالدوري أوضح أمين الصندوق بنادي الزمالك أن تلك الأخبار عاريه تمامًا عن الصحة مؤكدا تمسك المجلس بكامل مطالبه.

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محمد عواد يتلقى عرضًا مغريًا من دوري "مفاجأة"

تصاعدت أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بعد مشاهدته مع زميله حسام عبد المجيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

كشف مصدر مقرب من محمد عواد في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" عن عرض مفاجئ تلقاه حارس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن محمد عواد تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية للانتقال إليه بنهاية الموسم الجاري مقابل 600 ألف دولار بالموسم الواحد.

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مركز مصر عالميًا وإفريقيا في تصنيف فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر يونيو 2024، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شهدت منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

حقق منتخب مصر انتصارًا هامًا في الجولة الثالثة على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، كما تعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى.

في التصنيف الجديد للفيفا، جاء منتخب مصر في المرتبة الثالثة على مستوى قارة إفريقيا، وتقدم عالميًا من المركز الـ 37 إلى المركز الـ 36.