محمد فضل يختار الأفضل في مصر بين إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد فضل، عضو اتحاد الكرة الأسبق، على المقارنة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لاختيار الأفضل بينهما في كرة القدم المصرية حاليًا.

محمد فضل يختار الأفضل بين إمام عاشور وزيزو

قال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس2: "بشأن أفضل لاعب في مصر حاليًا، فإن إمام عاشور يتمتع بجودة فنية مرعبة، حيث يمتاز بالسرعة والمهارة وكل شيء".

وأكمل: "أما زيزو فعقله المميز واستمراريته يجعلان له كامل الاحترام، ولا نجده في (مهاترات)، وهذا أمر أقدره كثيرًا".

وتابع فضل: "أقول لإمام عاشور إن الله منحك موهبة كبيرة جدًا، والجماهير تحبك كثيرًا سواء كانوا من مشجعي الأهلي أو الزمالك، وهذا شيء نادر جدًا".

وأضاف: "على إمام عاشور التركيز لكي يصنع تاريخًا كبيرًا، وإمكانياته تسمح له بذلك. جمهور النادي الأهلي والمكان الذي يتواجد فيه سيساعدانه على تحقيق ذلك".

وعند سؤاله عن الثلاثي الأنسب للانضمام لمنتخب مصر في الأولمبياد، أجاب: "أختار محمد عبد المنعم، محمد صلاح، وتريزيجيه أو إمام عاشور".

وأوضح فضل: "الدوري هذا الموسم صعب جدًا، حيث أن بيراميدز يسير بشكل جيد جدًا ويحصد النقاط بانتظام".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي لديه العديد من المباريات المؤجلة، لذا فإن الدوري هذا الموسم غير عادي. لا أستطيع الجزم إذا كان بيراميدز قادرًا على حصد الدوري هذا الموسم أم لا".