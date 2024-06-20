ميكالي يجتمع مع بركات لمناقشة معسكر منتخب مصر قبل أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - قرر روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عقد اجتماع مع محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

ميكالي يجتمع مع بركات لمناقشة معسكر منتخب مصر

المنتخب يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستُقام في باريس من 26 يوليو إلى 10 أغسطس 2024.

تمت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، ووضعت منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

من المتوقع أن يجتمع ميكالي مع بركات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المعسكر التحضيري والمباريات الودية التي سيُجريها المنتخب قبل بداية الأولمبياد، على الرغم من أن اتحاد الكرة لم يُعلن بعد عن تفاصيل هذه المباريات الودية.