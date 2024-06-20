أحمد جودة - القاهرة - الحرس يصطدم بالشواكيش ومنتخب السويس يواجه سبورتنج بالجولة الخامسة لترقى الممتاز

تقام اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءا مبارتان من العيار الثقيل بالجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، حيث يخرج الترسانة لمواجهة حرس الحدود بإستاد المكس بالإسكندرية، بينما يستضيف منتخب السويس نظيره فريق سبورتنج بإستاد الجيش بالسويس.

1- حرس الحدود مع الترسانة

يصطدم فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي بنظيره فريق الترسانة بقيادة جمعة مشهور في اولى مبارياته مدير فنى للفريق خلفأ لحسين شكري المدير الفني السابق بإستاد المكس في لقاء الفرصة الأخيرة بين الفريقين،

يسعي كلا الفريقين للفوز بالمباراة فوز فريق حرس الحدود يقرب الفريق من الصعود وفوز الترسانة يستمر في المنافسة على الصعود للأضواء حتى الجولة الاخيرة، بينما خسارة الطرف الأخر الترسانة تعنى خروجه من المنافسة بشكل كبير.

يدخل حرس الحدود المباراة متصدر جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الترسانة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

حقق فريق حرس الحدود الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

تلقي الفريقان الخسارة بهدف دون رد في الجولة الماضية

انهزم فريق حرس الحدود من فريق منتخب السويس بينما تلقي فريق الترسانة الهزيمة من فريق سبورتنج

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2- منتخب السويس مع سبورتنج

يواجه منتخب السويس بقيادة سعد فاروق نظيره فريق سبورتنج بقيادة احمد فاروق باستاد الجيش بالسويس

يسعي فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط للفوز ومواصلة الانتصارات بعد فوزه على فريق حرس الحدود المتصدر حتى يلحق بفريق سبورتنج وصيف المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويسعى سبورتنج للخروج بالثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة، بعدما نجح الفوز في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام الترسانة بهدف مقابل للاشئ.

حقق فريق سبورتنج الفوز بهدف دون رد في الجولة الأولى.