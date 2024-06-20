نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب رفض انضمام زين الدين بلعيد إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم انتقال زين الدين بلعيد، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب رفض انضمام زين الدين بلعيد إلى الأهلي

ارتبط اسم بلعيد في الأيام الأخيرة بفكرة الانضمام إلى النادي المصري لتعزيز خط الدفاع، لكن الصفقة فشلت.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن بلعيد قرر الانتقال إلى الاحتراف الأوروبي بدلًا من قبول عرض الأهلي المصري وعرض أحد الأندية السعودية.

استقر بلعيد على الانضمام إلى نادي سينت ترودين البلجيكي، الذي احتل المركز التاسع في الدوري البلجيكي الموسم الماضي.

اتفق الناديان على تحويل اللاعب مقابل 500 ألف يورو، بالإضافة إلى نسبة في حال تمت عملية انتقال لاعب إلى نادٍ آخر في المستقبل.