نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة صيفية للأندية السعودية: "فيفا" يمنع 16 ناديًا من التعاقدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارية صحفية عن إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع 16 ناديًا سعوديًا من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فيفا يمنع 16 ناديًا سعوديًا من التعاقدات

ويعود سبب المنع إلى خسارة هذه الأندية لقضايا في "فيفا" خلال الفترة الماضية.

ومن بين الأندية الممنوعة، الرائد والوحدة، اللذان يواجهان صعوبة أكبر في رفع العقوبة، حيث أن قرارهما مشابه لقرار "فيفا" بحق النادي الأهلي السعودي العام الماضي.

وتشمل قائمة الأندية الممنوعة: الرائد، الوحدة، الحزم، الطائي، عفيف، العين، الأنصار، الفيصلي، الجبلين، القيصومة، السد، الشعلة، الترجي، هجر، نجران، أحد.

ويُشار إلى أن بعض هذه الأندية، مثل الوحدة، كانت تسعى للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة الحالية، مما يعني أن قرار "فيفا" سيُشكل ضربة قاسية لها.

يُذكر أن "فيفا" يُطالب هذه الأندية بالتوصل إلى اتفاقات مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم ضدها بأسرع وقت ممكن لرفع منع الإيقاف.