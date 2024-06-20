نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يعلن أول الراحلين عن الملكي في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم عن رحيل لاعبه الشاب مارفن بارك إلى صفوف لاس بالماس بشكل نهائي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين على كافة بنود الصفقة.

ريال مدريد يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أكد فيه على انتقال مارفن بارك إلى لاس بالماس بشكل دائم، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الكروية القادمة.

يُعد مارفن بارك أحد مواهب أكاديمية ريال مدريد، حيث انضم إلى النادي في سن مبكرة. وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2020، لكنه واجه صعوبة في الحصول على فرص كافية للمشاركة.

في سبيل حصوله على المزيد من دقائق اللعب، تم إعارة مارفن إلى لاس بالماس في الموسمين الماضيين. وقد حقق اللاعب نجاحًا ملحوظًا مع فريقه الجديد، حيث شارك في 32 مباراة وساهم في صنع هدفين.

يتميز مارفن بارك بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، حيث يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وظهير أيمن، ولاعب وسط أيمن وأيسر. وقد استفاد المدربون من هذه المرونة التكتيكية خلال السنوات الماضية.

عبّر ريال مدريد في بيانه عن شكره وتقديره للاعب مارفن بارك على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الكروية القادمة مع لاس بالماس.