عاجل| بالأسماء.. 6 نجوم في الأهلي والزمالك مهددين بالغياب عن مباراة القمة

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أحمد جودة - القاهرة - يلقي شبح الإيقاف بظلاله على قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك، المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث يُواجه 6 لاعبين من الفريقين خطر الغياب عن اللقاء.

6 نجوم في الأهلي والزمالك مهددين بالغياب

3 لاعبين من الأهلي مُهددين بالغياب:

طاهر محمد طاهر: حصل على إنذارين أمام الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

حصل على إنذارين أمام الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا. أحمد نبيل كوكا: حصل على إنذارين أمام زد والمقاولون العرب.

حصل على إنذارين أمام زد والمقاولون العرب. أليو ديانج: حصل على إنذارين أمام المصري وسيراميكا.

وفي حال حصول أي من هؤلاء اللاعبين على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الغد أمام الداخلية، فسيغيب رسميًا عن لقاء القمة.

3 لاعبين من الزمالك مُهددين بالغياب:

عبد الله السعيد: حصل على إنذارين أمام المصري (مع بيراميدز) والبنك الأهلي (مع الزمالك).

حصل على إنذارين أمام المصري (مع بيراميدز) والبنك الأهلي (مع الزمالك). حمزة المثلوثي: حصل على إنذارين أمام إنبي وبيراميدز.

حصل على إنذارين أمام إنبي وبيراميدز. سيف الدين الجزيري: حصل على إنذارين أمام المصري والاتحاد السكندري.

ويواجه نفس السيناريو ثلاثي الزمالك، حيث سيغيب أي لاعب منهم عن القمة في حال حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الغد أمام فاركو.

تُعدّ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من أكثر المباريات سخونة وإثارة في الكرة المصرية، حيث يتنافس الفريقان على لقب الدوري الممتاز.

في مباراة الدور الأول بين الفريقين، حقق الزمالك الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما سيف الدين الجزيري، بينما أحرز هدف الأهلي أحمد عبدالقادر.