نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة عواد.. جلسة جديدة بين الزمالك ومحمد صبحي لحسم ملف التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه نادي الزمالك لتجديد عقد حارس مرماه محمد صبحي لثلاث سنوات إضافية، وذلك في ظل انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

تفاصيل اتفاق الزمالك مع محمد صبحي

مدة العقد الجديد: 3 سنوات.

الراتب: زيادة مالية عن العقد الحالي ليصل إلى ما يقرب من 7.5 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد صبحي كان يرحب من البداية بتجديد عقده، وأن الجلسة الأخيرة ستكون لحسم الأمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

أشار المصدر إلى أن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في استمرار صبحي مع الفريق كانت أحد أهم دوافع الإسراع في عملية التجديد.

يختتم الزمالك، بقيادة جوميز، تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو غدًا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.