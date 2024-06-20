نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة مبابي تقلق منتخب فرنسا قبل مواجهة هولندا المرتقبة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب فرنسا تحديًا صعبًا في مباراته المرتقبة ضد هولندا، المقررة يوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بسبب الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجمه كيليان مبابي.

إصابة مبابي في مباراة النمسا

تعرض مبابي للإصابة في الدقيقة 86 من المباراة التي فاز بها "الديوك" على النمسا 1-0، حيث اصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو وسقط على الأرض، ليغادر الملعب والدماء تسيل من أنفه.

أكد مصدر مقرب من مبابي أن أنفه مكسور، بينما أوضح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، أن اللاعب "لن يحتاج إلى جراحة" و"سيكون بخير".

كشف ديالو أيضًا عن صنع قناع خاص يسمح لمبابي بالتفكير في العودة إلى الملاعب "بعد فترة من العلاج".

شكوك حول مشاركة مبابي أمام هولندا

لا يزال الشك يحوم حول مشاركة مبابي في مواجهة هولندا، حيث تدرب منفردًا أمس.

في حال تأكد غياب مبابي، قد يلجأ المدرب ديدييه ديشان إلى إراحته في المباراة الأخيرة ضد بولندا، وذلك في حال ضمنت فرنسا تأهلها إلى ثُمن النهائي.

من جهة أخرى، حققت هولندا فوزًا هامًا في أولى مبارياتها على بولندا بنتيجة 2-1، ما يجعل التعادل كافيًا للمنتخبين لضمان التأهل إلى ثُمن النهائي، خاصةً مع تأهل أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

تُعدّ هولندا خصمًا قويًا لفرنسا، حيث تُعرف بقدرتها الهجومية العالية.

يُعدّ مبابي أحد أهم لاعبي المنتخب الفرنسي، وغيابه سيكون ضربة قاسية للفريق.

يُترقب عشاق المنتخب الفرنسي بفارغ الصبر قرار المدرب ديشان بشأن مشاركة مبابي في مباراة هولندا.