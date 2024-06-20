نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السحرة الثلاثة" يقودون ألمانيا لكسر نحس 70 عامًا أمام المجر والتأهل لدور الـ16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب ألمانيا في كسر نحس دام 70 عامًا أمام المجر، حيث تغلب عليها بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

"المجر السحرية" تواجه "السحرة الثلاثة"

لم تتمكن ألمانيا من الفوز على المجر في أي بطولة كبرى أو تصفيات رسمية منذ فوزها المفاجئ في نهائي كأس العالم 1954، حينما كانت المجر تُلقب بـ "المجر السحرية" وتُعتبر على نطاق واسع أفضل فريق في العالم.

ولكن اليوم، ظهرت "السحرة الثلاثة" الجدد في صفوف ألمانيا، وهم فلوريان فيرتس وإيلكاي غندوغان وجمال موسيالا، ليقودوا الفريق لتحقيق الفوز وكسر هذا النحس.

تألق "السحرة الثلاثة" يقود ألمانيا للنصر

أبدع "السحرة الثلاثة" وقدموا أداءً مميزًا، حيث أرسل فيرتس تمريرة متقنة إلى غندوغان داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، ليضع موسيالا ألمانيا في المقدمة.

وواصل موسيالا، الذي سجل أيضًا في فوز ألمانيا الساحق 5-1 على اسكتلندا في افتتاح البطولة، تألقه وهدد المجر مرارًا وتكرارًا.

ثم أضاف غندوغان، الذي واجه انتقادات لاذعة قبل البطولة، اسمه إلى قائمة الهدافين في الدقيقة 67، ليضاعف تقدم ألمانيا.

يُعدّ هذا الفوز خطوة مهمة في رحلة ألمانيا نحو تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

واجه خط دفاع ألمانيا اختبارًا صعبًا للمرة الأولى في البطولة، حيث تمكنت المجر من خلق بعض الفرص الخطيرة، لكن الحارس مانويل نوير تألق وأنقذ مرماه من أهداف محققة.