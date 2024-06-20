نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يواجه العين في كأس الأفروآسيوية والمقابل 3 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رسميًا عن عودة بطولة كأس الأفروآسيوية، التي ستجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل دوري أبطال آسيا، وذلك بعد انقطاع دام 25 عامًا.

موعد مباراة الأهلي والعين

وكشفت صحيفة الراية القطرية، أنه ستقام المباراة بين الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، والعين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا 2023-2024، على أرضية استاد لوسيل المونديالي في قطر خلال شهر يناير 2025.

وسيحصل الفائز بالمباراة على جائزة مالية قيمتها 3 ملايين دولار.

مواجهة قوية بين بطلي القارتين

ستكون المباراة بمثابة مواجهة قوية بين بطلي القارتين، حيث يتمتع الأهلي بخبرة واسعة في البطولات القارية، بينما حقق العين إنجازًا تاريخيًا بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

عودة مميزة لبطولة تاريخية

تُعد عودة بطولة كأس الأفروآسيوية بمثابة حدث مميز لعشاق كرة القدم في إفريقيا وآسيا، حيث ستتيح الفرصة للجمهور لمشاهدة أفضل الفرق من القارتين يتنافسون على لقب عريق.

تاريخ البطولة

أقيمت 11 نسخة من بطولة كأس الأفروآسيوية بين عامي 1986 و1998، قبل أن يتم إيقافها بسبب إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمقترح كأس العالم للأندية.

ويٌعد الزمالك هو أكثر المتوجين بهذه البطولة بعد خوضه 3 منافسات فاز بـ لقبين منها، تليه أندية الأهلي المصري، ثم الإفريقي والترجي التونسيان، ووفاق سطيف الجزائري والوداد والرجاء من المغرب، وجميعها توجت مرة واحدة فقط لكل منها.