نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليستر سيتي يعلن تعيين ستيف كوبر مديرًا فنيًا جديدًا للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن تعيين ستيف كوبر مدربًا جديدًا للفريق، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2027.

عودة كوبر إلى الدوري الممتاز

يُعدّ كوبر عائدًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد قيادته لنوتنغهام فورست إلى التأهل للدوري لأول مرة منذ 23 عامًا، وذلك في موسم 2022/2023.

يتمتع كوبر بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له تدريب سوانزي سيتي في الفترة من 2014 إلى 2017. كما تولى قيادة منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا لفترات متقطعة.

ثقة كبيرة في كوبر

أعرب أياوات سريفادانابرابا، رئيس ليستر سيتي، عن ثقته الكبيرة في قدرات كوبر، قائلًا: "نؤمن أن رؤية ستيف للفريق، بما في ذلك قدرته على تطوير اللاعبين وتنفيذ أسلوب لعب ديناميكي، تتماشى تمامًا مع تطلعاتنا للنادي."

أشار سريفادانابرابا أيضًا إلى أهمية العلاقة بين النادي وجماهيره، مؤكدًا على قدرة كوبر على تعزيز هذه الرابطة، قائلًا: "كقائد، لديه القدرة على البناء على العلاقة القوية التي تمت صياغتها بين جماهيرنا وفريقنا، وتعزيز الرابطة التي ستكون حيوية بالنسبة لنا لإعادة تأسيس النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز."

حماس كوبر للتحدي

من جانبه، أعرب كوبر عن حماسه لتولي تدريب ليستر سيتي، قائلًا: "أنا متحمس وفخور حقًا بتعييني مديرًا للفريق الأول لليستر سيتي. إنه نادي رائع له تاريخ غني ومشجعون متحمسون، أنا متحمس للعمل مع مثل هذا الفريق الموهوب وأتطلع إلى التحدي المتمثل في تحقيق طموحاتنا المشتركة في الدوري الإنجليزي الممتاز."