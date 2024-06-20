تفاصيل تدعيمات الأهلي لفريق الكرة النسائية تمهيدًا لـ سنة أولى دوري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي في حسم عدد كبير من الصفقات المميزة، لدعم فريق الكرة النسائية بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر الإعلان عن تكوينه الأيام القليلة القادمة، من أجل المشاركة ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

تفاصيل تدعيمات الأهلي لفريق الكرة النسائية

وبدأ النادي الأهلي في السير بخطوات سريعة في ملف تكوين فريق للكرة النسائية، للمشاركة الموسم الكروي المقبل في مسابقات الكرة النسائية، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي، بإسناد هذا الملف إلى شادي محمد، نجم وكابتن النادي ومنتخب مصر السابق، والذي تم تعيينه مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة.

وأوضح مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نجح في حسم التعاقد مع عدد كبير، من الصفقات السوبر لدعم فريق الكرة النسائية بالأهلي، للقدرة على الظهور بشكل مميزخلال المواسم المقبلة، والإعلان سيكون خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكمل المصدر، قائلًا: "شادي محمد قام برصد عدد كبير من الصفقات المميزة خلال الفترة الماضية، لكونه مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالقلعة الحمراء، والآن يقوم أمير توفيق بالتفاوض مع الصفقات وإنهاء الأمور التعاقدية، لإعلان التعاقد معهن بشكل رسمي".

وأشار المصدر ذاته: "الأهلي حصل بالفعل على توقيع عدد كبير من اللاعبات السوبر والمحترفات، واللواتي يمثلن أندية القمة بمسابقات الكرة النسائية، ومنتخبات مصر والدوريات الخارجية المختلفة، من أجل إتمام التعاقد الرسمي معهن لتمثيل المارد الأحمر في الموسم الجديد".

وأتم المصدر، قائلًا: "هناك اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي بملف كرة القدم النسائية، وضم عدد كبير من اللاعبات القادرات على مساعدة النادي ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، والهدف الأسمى هو بناء قاعدة ناشئات من اللاعبات المميزات، وعلى مستوى الفريق الأول تكوين قوام قادر على المنافسة، في جميع البطولات التي سيشارك بها النادي الأهلي مستقبلًا".

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية نسخة 2024-2025، ليظهر بذلك المارد الأحمر للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ تكوينه، بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد 25 عامًا من انطلاقه عام 1999.

ويولي مجلس إدارة الأهلي ملف كرة القدم النسائية اهتمامًا كبيرا، بعدما أصبحت أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة، من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث سيتم تخصص مقر النادي بالتجمع لتدريبات فرق قطاع الكرة النسائية.