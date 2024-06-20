نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة صربيا أمام سلوفينيا في كأس الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب صربيا أمام نظيره منتخب سلوفينيا، بعد قليل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة صربيا أمام نظيره منتخب سلوفينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

موعد مباراة صربيا أمام سلوفينيا في اليورو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل سلوفينيا الرسمي أمام صربيا

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كارنيكنيك، دركوسيتش، بيجول، جانزا.

خط الوسط: ستويانوفيتش، سينين، إلسنيك.

خط الهجوم: ملكار، سبورار، سيسكو.

تشكيل صربيا الرسمي أمام سلوفينيا

حراسة المرمى: راجكوفيتش.

خط الدفاع: فيلكوفيتش، ميلينكوفيتش، بافلوفيتش.

خط الوسط: زيفكوفيتش، إيليتش، لوكيتش، مادينوفيتش، تاديتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، ميتروفيتش.