عاجل.. موقف وسام أبو علي النهائي من المشاركة أمام الزمالك في القمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن غموض موقف وسام أبو علي، مهاجم الفريق، من المشاركة في مباراة الزمالك، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن قمة الدوري المصري الممتاز.

موقف وسام أبو علي النهائي من المشاركة أمام الزمالك

وأوضح المصدر أن أبو علي يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف منذ تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل مع منتخب فلسطين، وذلك من أجل تجهيزه للمباراة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يخضع لجلسات طبية متواصلة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله، طبيب الفريق، مع مشاركة تدريجية في مران الفريق أمس.

وأضاف المصدر أن تقييم حالة اللاعب ومدى شكواه من آلام في موضع الإصابة خلال اليومين المقبلين سيحدد بشكل كبير إمكانية مشاركته في المباراة.

وأوضح أن أبو علي يواصل الجلسات العلاجية بجانب مشاركته في التدريبات وخضوعه لاختبارات دورية تحدد بشكل كبير موقف اللاعب من لقاء الزمالك.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يتمنى عودة اللاعب في أسرع وقت، خاصة في ظل تذبذب مستوى محمود كهربا وتراجع أداء موديست.

يواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية غدا، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.