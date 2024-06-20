نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه صعوبات لضم نجم منتخب مصر: رغبة كولر تصطدم بالمقابل المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي صعوبات كبيرة في حسم صفقة محمود حسن تريزيجيه، جناح طرابزون التركي ونجم منتخب مصر الأول، لأسباب مالية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من النادي.

طلبات مالية مرتفعة

طالب نادي طرابزون التركي مبلغًا يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه. كما يتقاضى اللاعب راتبًا يفوق أضعاف ما سيتقاضاه في الأهلي، مما يزيد من صعوبة الصفقة.

رغبة كولر في ضم اللاعب

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد طلب ضم تريزيجيه إلى صفوف الفريق. ويرى كولر أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق، خاصةً في ظل خبرته الكبيرة في الكرة المصرية والدولية.

طرح كولر مع مسؤولي الأهلي فكرة التعاقد مع تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة موسم. إلا أن هذا الخيار صعب أيضًا بسبب المقابل المالي المرتفع الذي سيطلبه طرابزون التركي.

في سياق متصل، علمت مصادر أن تريزيجيه ضمن أهداف بعض أندية الدوري السعودي. ويُرحب اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي حال تلقيه عرضًا مناسبًا.