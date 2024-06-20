نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوة لفرض عقوبات صارمة.. صربيا تهدد بالانسحاب من يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هددت صربيا بالانسحاب من بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا، وذلك احتجاجًا على الهتافات المسيئة التي أطلقتها جماهير منتخبي كرواتيا وألبانيا خلال مبارياتها ضد صربيا.

جماهير كرواتيا وألبانيا تهتف ضد صربيا

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جماهير كرواتيا وألبانيا أطلقت هتافات مسيئة ضد صربيا خلال مباراتيهما ضد صربيا، في إشارة إلى التوترات السياسية بين البلدان.

أثار هذا الأمر غضبًا كبيرًا لدى الاتحاد الصربي لكرة القدم، الذي طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باتخاذ عقوبات صارمة ضد منتخبي كرواتيا وألبانيا.

قال يوفان سورباتوفيتش، الأمين العام للاتحاد الصربي: "ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات حتى إذا كان ذلك على حساب عدم استكمال البطولة."

وأضاف: "نحن على يقين أنهم سيعاقبون، لأنهم استجابوا بالفعل لندائنا بإبعاد الصحفي الألباني من البطولة".

حادثة أخرى تثير غضب صربيا

تجدر الإشارة إلى أن صربيا قد شعرت بانزعاج أيضًا عندما قام صحفي في تلفزيون كوسوفو برفع علامة "النسر" الألبانية، وهي رمز قومي مثير للجدل، تجاه جماهير صربيا خلال بث مباشر قبل مباراتهم الافتتاحية ضد إنجلترا.

موقف صربيا قبل مواجهة سلوفينيا

تستعد صربيا لمواجهة سلوفينيا اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في يورو 2024. وتسعى صربيا لتحقيق فوزها الأول في البطولة بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام إنجلترا (1-0).