نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة إيطاليا وإسبانيا ببطولة كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيد منتخبا إيطاليا وإسبانيا الصراع الدائر بينهما في مباراة قوية ضمن كأس أمم أوروبا خلال آخر 4 نسخ متتالية، عندما يلتقيان في العاشرة مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية ضمن كأس أوروبا

ويستضيف ملعب "أرينا أوف شالكه" في غلزنكيرشن، قمة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو ألمانيا 2024" في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وستكون هذه المباراة هي السادسة بينهما خلال آخر نسخ 5 بطولات لليورو، بعد 2008، ثم 2 في عام 2012 وواحدة في 2016 ومثلها نصف نهائي 2020، الذي أقيم في صيف 2021.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا أمام إسبانيا في يورو 2024

وتنطلق مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

تاريخ عبور المنتخب الإيطالي

المنتخب الإيطالي نجح في العبور لنهائي اليورو الماضي بعد انتصاره بركلات الترجيح على إسبانيا، بعد تعادل إيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشهدت تشكيلتا المنتخبين بين نصف نهائي 2020، وافتتاح دور المجموعات في النسخة الحالية، سواء للطليان ضد ألبانيا، أو الإسبان أمام كرواتيا، تغييرات بالجملة هنا وهناك.



تغييرات المنتخب الإسباني

على مستوى المنتخب الإسباني، هناك 9 تغييرات دفعة واحدة حدثت بين آخر مباراة في 2020 وأول لقاء في 2024، لكن بقي أوناي سيمون في حراسة المرمى.

وفي الخط الخلفي تواجد ضد إيطاليا 4 لاعبين هم إريك غارسيا وسيزار أزبيلاكويتا وخوردي ألبا وإيمرك لابورت.

أما ضد كرواتيا فتكون الرباعي من ناتشو فيرنانديز وداني كارفخال ومارك كوكوريلا وروبين لو نورماند.

وفيما يخص ثلاثي الوسط، فتكون ضد الطليان قبل 3 أعوام من بيدري وكوكي وسيرخيو بوسكيتس.

إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020

ولم يتبق من هذا الثلاثي إلا بيدري مع وضع فابيان رويز ورودري بدلًا من كوكي وبوسكيتس.

أما هجوميا، ضم الخط الأمامي لـ "لا روخا" قبل 3 سنوات كل من داني أولمو وفيران توريس وميكيل أويارزابال، بينما ضد كرواتيا لعب ألفارو موراتا ولامين يامال ونيكو ويليامز.



5 تغييرات إيطالية

على الجانب الآخر، فإن تشكيلة حامل اللقب لم تشهد إلا 5 تغييرات وهو رقم ليس بالقليل مقارنة بالإسبان (9).

الأسماء التي لم تتغير فهي جيانلويغي دوناروما في حراسة المرمى وجيوفاني دي لورنزو في الدفاع، ونيكولا باريلا وجورجينيو في الوسط، مع فيدريكو كييزا هجوميا.

ولكن هناك 6 أسماء غابت وهي ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني، بالإضافة إلى إيمرسون وماركو فيراتي وتشيرو إيموبلي ولورينزو إنسيني، وحل بدلا منهم كل من فيدريكو دي ماركو وريكاردو كاليفوري وأليساندرو باستوني ودافيدي فراتيسي ولورنزو بيلغريني وجيانلوكا سكاماكا.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري، دي ماركو، جيونالي، باستوني.

خط الوسط: برايان كريستانتي، بيليجريني،باريلا، جورجينيو.

خط الهجوم: فرتسيتي، سكاماكا، فيديريكو كييزا.