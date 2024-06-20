نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن Italy vs Spain.. مشاهدة منتخب اسبانيا × ايطاليا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن Italy vs Spain.. مشاهدة منتخب اسبانيا × ايطاليا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024، ستقر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام منتخب إيطاليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ستنطلق مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويلعب منتخب إسبانيا ومنتخب إيطاليا في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي تضم أيضًا منتخب كرواتيا ومنتخب ألبانيا، واللذان تعادلا في مباراتهما بالجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا اليوم

صربيا أمام سلوفينيا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر عبر قناة «beIN sports HD 1 Max».

إنجلترا ضد الدنمارك، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر عبر قناة «beIN sports HD 2 Max».

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إيطاليا في يورو 2024

وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - ناتشو فيرنانديز - روبين لي نورماند - داني كارفاخال.

خط الوسط: فابيان رويز - رودري - بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

فيما يسعى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام منتخب إسبانيا مساء اليوم الخميس في يورو 2024.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في يورو 2024

وجاء تشكيل إيطاليا على النجو التالي..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالافيوري - دي ماركو - جيونالي - باستوني.

خط الوسط: برايان كريستانتي - بيليجريني - باريلا - جورجينيو.

خط الهجوم: فرتسيتي - سكاماكا - فيديريكو كييزا.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024 بعد فوزه في الجولة الأولى على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ويأتي منتخب إيطاليا ثانيًا بعد تغلبه على ألبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسيسعى منتخب إسبانيا ومنتخب إيطاليا لتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية، لضمان التأهل إلى دور الـ16 في البطولة القارية المقامة حاليًا في ألمانيا.

موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في يورو 2024

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، ليكون هو موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وستنطلق مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات يورو 2024 هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إيطاليا في كأس أمم أوروبا.

سيعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي على المباراة النارية المنتظرة التي تجمع بين منتخب إيطاليا ومنتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.