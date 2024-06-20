نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 26 من بطولة دوري nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 26 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات كالآتي: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير. توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجماعي على حكم المباراة. تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك إلى لجنة الأنضباط