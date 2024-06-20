نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا والدنمارك في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا وكاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن التشكيل الرسمي المقرر لمواجهة المنتخبين بعد قليل وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.



يحتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بينما يحتل الدنمارك المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وجاء منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد نقطة في حين يتذيل منتخب صربيا ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.



يسعى منتخب إنجلترا إلى المضي قدما في مشواره من أجل بلوغ المباراة النهائية وعدم تكرار سيناريو النسخة الماضية التي خسر الفريق لقبها في النهائي أمام منتخب الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب ويمبلي.



كما يسعي منتخب الدانمارك للثأر من المنتخب الإنجليزي بعد مباراة نصف نهائي النسخة الماضية التي فاز بها الأسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي.

ويرغب منتخب الدنمارك في تعويض فقده لنقطتين في المبارتة الافتتاحية بعد التعادل الايجابي مع سلوفينيا بهدف لكل منهما.



من المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مواجهة الدنمارك بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبيير مارك جويهي، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: ديكلان رايس – ترينت ألكساندر أرنولد - جود بيلينجهام

الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا.



ومن المقرر أن يخوض منتخب الدنمارك المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن

الوسط: إريكسن، هوجبيرج، ويند، ألكسندر باه، فيكتور كريستنسن

الهجوم: هويلوند، هولماند.