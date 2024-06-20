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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة انجلترا والدنمارك ببطولة كأس أمم أوروبا، يحرص الكثير من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة على معرفة التفاصيل الكاملة لموعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024، ونرصد في هذا السياق العديد من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” ومنصات السوشيال ميديا لمعرفة موعد المواجهة المرتقبة بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها.

وكان المنتخب الإنجليزي قد حسم مباراته الأولى بالفوز على نظيره الصربي بهدف مقابل لا شيء، بينما تعادل منتخب الدنمارك أمام نظيره السلوفيني بهدف لكلا المنتخبين، وعبر السطور التالية من موضوعنا نعرض المزيد من التفاصيل في هذا السياق.



موعد مباراة إنجلترا والدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد مباراة إنجلترا والدنمارك ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024، ويستضيف ملعب كومرتسبانك أرينا المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم الخميس القادم الموافق 20 يونيو 2024، وسوف يطلق حكم المباراة صافرته لإعلان بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.



ويدخل المنتخب الإنجليزي هذه المواجهة ويأمل خلالها تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة، حيث حقق الفوز على نظيره الصربي خلال الجولة الأولى بهدف مقابل لا شيء، بينما يرغب المنتخب الدنماركي في تحقيق الفوز على نظيره الإنجليزي من أجل رفع رصيد نقاطه في المجموعة الثالثة، حيث أحرز نقطة واحدة فقط خلال مباراته الأولى أمام نظيره السلوفيني التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين.



القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك

تعرض شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية مباراة إنجلترا والدنمارك ضمن مواجهات الجولة الثانية في يورو 2024، وذلك يوم الخميس 20 يونيو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع الفعاليات على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن لعشاق البث المباشر إمكانية متابعة المباراة عبر تطبيق TOD للبث المباشر، والذي يعرض المباراة عبر شبكة الانترنت مباشرة من خلال الهواتف الذكية والشاشات، ويتاح للمقيمين خارج منطقة الشرق الأوسط الاستمتاع بالبث المباشر من أي مكان في العالم عبر تطبيق Nord VPN.