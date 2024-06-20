نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز حرس الحدود وتعادل سبورتنج يشعل صراع الصعود للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز حرس الحدود وتعادل سبورتنج يشعل صراع الصعود للدوري الممتاز

إقتنص فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي فوزا غاليا من نظيره فريق الترسانة بقيادة جمعة مشهور بهدفين مقابل هدف بخامس جولات ترقي الصعود للدوري الممتاز.



شهد اللقاء تقدم الترسانة بهدف سجله مصطفى صبحي في الدقيقة 6 من الشوط الأول.

واستطاع حرس الحدود أن يحول تأخره بهدف لفوز بثنائية عن طريق محمود ابو جودة في الدقيقة 15.

وخطف محمد مصطفى الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 10 محتلا قمة المجموعة ويقترب من الصعود للدوري الممتاز بينما خرج فريق الترسانة من الصراع بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 4 متذيل المجموعة.



وأدار المباراة الحكم أحمد الغندور حكم ساحه وعاونه رجب محمد مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثان والسيد منير حكم رابع.

- حقق فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق تعادلا ثمينا مع منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بهدفين لكل فريق.

شهد اللقاء تقدم منتخب السويس بهدفين نظيفين سجلهما أحمد ابراهيم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعبد الله سلام الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني.

واستطاع فريق سبورتنج من العودة بتسجيل هدفين عن طريق رزق عبد الحليم في الدقيقة 18 من الشوط الثاني وطارق السيد الهدف الثاني في الدقيقة 37.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق سبورتنج عند النقطة 8 محتلااالمركز الثاني وينتظر الفوز بمباراة حرس الحدود للصعود بينما خارج منتخب السويس من المنافسة.

أدار المباراة الحكم محمود البنا حكم ساحه وعاونه سيد نافع مساعد أول وعماد العقاد مساعد ثاني ومحمد العتباني حكم رابع.

1- حرس الحدود 10 نقاط

2- سبورتنج 8 نقاط

3- منتخب السويس 5 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط